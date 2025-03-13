غلق طريق الكورنيش بمدينة المنيا بسبب هبوط أرضى

أعلنت محافظة المنيا اليوم الخميس، غلق طريق الكورنيش اسفل كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب حدوث كسر بالطبقة الإسفلتية، وهبوط ارضي، وكسر بخط مياه، بعد مرور البريمة الخاصة بمشروع توصيل كابلات الكهرباء للمتحف الاتوني وكشف تقرير فني عن وجود ٢ كسر بالطبقة الاسفلتية (الاول) بمساحة 1م × 1,5 مترا، و(الثاني) بمساحة 2 م ×2 م، ويتم الان اجراء عملية الكسر من خلال المختصين.

واكد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمنيا، انه تم تحديد طريق بديل وهو شارع معهد الاورام الخلفي لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح.

تم الدفع بـ 4 سيارات كسح اثنين تابعتين لشركة المياه واثنين اخرين للوحدة المحلية بمركز المنيا، لكسح المياه ولحين اصلاح الكسر.