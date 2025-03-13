أتلتيك بلباو يقلب الطاولة على روما ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

قلب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الطاولة على ضيفه روما الإيطالي، وحقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

كان روما فاز على أتلتيك بلباو في مباراة ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، بهدفين مقابل هدف في ملعب الأولمبيكو، قبل أن يقلب الفريق الباسكي الطاولة على ذئاب العاصمة الإيطالية، ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائي، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-3.

مباراة أتلتيك بلباو ضد روما

شهدت مباراة أتلتيك بلباو ضد روما إثارة وندية منذ بدايتها، حيث حصل لاعب الفريق الإيطالي ماتس هوملز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 11، مما منح يلباو أفضلية عددية.

واستغل بلباو هذه الأفضلية، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+3 عن طريق نيكو ويليامز، قبل أن يعزز بيرشيش يوري تقدم بلباو في الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وعاد نيكو ويليامز ليسجل هدفه الثاني والثالث للفريق الإسباني في الدقيقة 82، ثم سجل باراديس هدف روما الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.