رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه

كشف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أسباب انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى 240 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.

وقال سعد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات وعروض جديدة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدها السوق مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وكذلك قدمت بعض الشركات عروضا بهدف تصريف المخزون.

وتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرهون باستقرار أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.

وأشار أمين مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المجمعة محليا أصبحت الأكثر توافرًا مقارنة بالسيارات المستوردة، الأمر الذي جعل وكلاء العلامات التجارية يرفعون شعار التخفيضات الأخيرة للبقاء والمنافسة بالسوق المحلي خاصة بالفئة الاقتصادية.

وذكر أن أسعار السيارات الاقتصادية تتراوح حاليًّا بين 600 و700 ألف جنيه ويشير إلى أنها تمثل 70% من حجم السوق المحلية.