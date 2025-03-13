مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بسبب تهديدات ترامب الاقتصادية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث ضغطت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتزايدة على العلاقات التجارية العالمية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن أسهم شركات المشروبات الكحولية انخفضت بأكثر من 3% بعد أن هدد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا والمنتجات الكحولية القادمة من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مشروب الويسكي الكحولي الأمريكي بنسبة 50%.

كما كان قطاع السيارات الأكثر تراجعا، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.7%، حيث واصل المتداولون تقييم تأثير أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المضادة من الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى، على القطاع.

فيما جاء سهم شركة الأدوية العملاقة نوفو نورديسك الدنماركية بين أفضل الأسهم أداء، ليسجل ارتفاعا بنسبة 4%، وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضا بنسبة 0.15% بمقدار 0.81 نقطة ليصل إلى 540.44 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.64% بمقدار 50.75 نقطة ليصل إلى 7938.2 نقطة.

وانخفض مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.48% بمقدار 109.27 نقطة ليصل إلى 2567.14 نقطة، وخسر المؤشر الإيطالي بنسبة 0.80% بمقدار 307.38 نقطة ليصل إلى 37999.73 نقطة. وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني في منطقة إيجابية بنسبة 0.02% بمقدار 1.59 نقطة ليصل إلى،542.56 نقطة، وتقدم المؤشر الإسباني بنسبة 0.14% بمقدار 17.30 نقطة ليصل إلى 12821.30 نقطة.