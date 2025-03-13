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الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 38476 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 38476 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (709) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (14) دراجة نارية مخالفة.
 (27750) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (5) مخالفات موقف عشوائى.
 (492) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (4) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

خلال 24 ساعة ضبط 38476 مخالفة مرورية متنوعة الحملات المرورية