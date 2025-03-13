لماذا لم يتم تطوير «فن العرائس» حتى الآن؟.. ناصر عبد التواب يٌجيب

كشف المخرج ومدرب العرائس ناصر عبد التواب، عن الاسباب الحقيقة وراء عدم تطوير "فن العرائس" فى مصر حتى الآن، مؤكدًا ان عدم وجود معاهد متخصصة لتعليم فنون مسرح العرائس بكل مفرداته، أحد اهم هذة الاسباب.

وقال "عبد التواب" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن من ضمن الاسباب ايضا، عدم وجود منح دراسية خارجية لتعلم "فن العرائس" وتبادل الخبرات والاطلاع على احدث مدارسه.

وأضاف: " لتطوير "فن العرائس"، يجب ان يكون هناك اهتمام بتعليم هذا الفن بالمعاهد والكليات الفنية لزيادة عدد المشتغلين به، والاستفادة بالخبرات الموجودة بعمل ورش لتدريب وتعليم كوادر جديدة، وايجاد منافذ لتقديم هذا الفن بأماكن كثيرة مثل: الساحات، الحدائق العامة، ومراكز الشباب والمدارس والمسارح".

واستكمل: فن العرائس تم الاهتمام به مثله مثل معظم الفنون فى عهد وزير الثقافة الراحل (ثروت عكاشة ) وتم خلال هذة الفترة انشاء فرق فنية كثيرة فى الفنون مثل الفنون الشعبية والاستعراضية، مسرح.القاهرة للعرائس، السيرك القومي، والعديد من الفرق المسرحية.

وإختتم: عندما تم انشاء التليفزيون المصرى كانت العرائس لها نصيب فى برامجه وانتاجه ولكن بعد ظهور القنوات الفضائية تراجع التلفزيون فى انتاج برامج بالعرائس.