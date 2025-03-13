الحقلة 13 من مسلسل “إخواتي”.. كندة علوش في ورطة بعد اكتشاف زوجها أنها وراء مقتل ربيع

شهدت الحلقة الثالثة عشر حدثًا صادمًا لناهد (كندة علوش) لتصبح في ورطة كبيرة، بعد أن يكتشف زوجها فرحات أنها وراء مقتل ربيع هي وإخوتها، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكوميديا السوداء إخواتي الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

تصبح ناهد في مواجهة صادمة مع فرحات، بعد أن يكتشف عن طريق الصدفة أنها هي وإخوتها، سهى وأحلام، هم من قتلوا ربيع، تأخذه الصدمة ويتأثر بشدة، ويقول لها أنه لا يستطيع تصديق ما سمعه، ويسألها كيف لها أن ترغب في أن تصبح أمًا وهي السبب في مقتل إنسان، وهو الأمر الذي يدفع بناهد إلى البكاء والخوف على حلمها بالتبني وحياتها مع ربيع.

وفي مطلع الصباح، تتفاجأ بربيع وهو يدخل المنزل برفقة مأذون ليطلّقها وهو ما يترك ناهد في صدمة شديدة من ردة فعل فرحات التي طالما وثقت أنه لن يتركها تحت أي ظرف، لكن يبدو أن هذا لم يعد هو الحال الآن.



تم الكشف عن دور ناهد في مقتل ربيع في الحلقة السابقة، حيث قامت بلا وعي بلف حبل حول رقبته بعد أن قرر الأخوات الثلاث الانفراد به في سيارة سهى (نيللي كريم) ، ليعطونه درساً قاسياً بضربه ضرباً مبرحاً، لكن الأمور تخرج عن السيطرة ويموت ربيع بين يديهن.

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.