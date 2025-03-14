الإسماعيلي يهزم الطلائع بهدف "النبريصي" في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مهما على حساب نظيره طلائع الجيش بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز ضمن مجموعة البقاء. سجل هدف الدراويش اللاعب خالد النبريصي في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يتوقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة في المركز الحادى عشر.

تعتبر هذه المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد لفريق الدراويش بقيادة تامر مصطفي الذي تولى المهمة خلفا للمدرب المؤقت عماد سليمان.

اعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهبوط بالمرحلة النهائ من الدورى الممتاز .



تشكيل الإسماعيلي



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

خط الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

خط الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

خط الهجوم: جودوين شيكا.