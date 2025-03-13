محافظ شمال سيناء ينعى ضحايا قطار القنطرة بالإسماعيلية

نعي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم الخميس ، ضحايا قطار جلبانة.

وتقدم محافظ شمال سيناء بخالص التعازي وبالغ الحزن والأسى لأسر ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بقرية جلبانة، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم علي المصابين بالشفاء العاجل.

يشار إلي أنه أثناء عبور قطار ركاب بخط القنطرة "شرق/بئر العبد" في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

لقي 8 أطفال مصرعهم واصيب 12 اخرين نتيجة تصادم قطار مع ميكروباص شرق قناة السويس نتيجة تصادم قطار مع سيارة ميكروباص عند مزلقان قرية جلبانه بسيناء شرق قناة السويس بنطاق مدينة الاسماعيلية وأستقبلت مستشفي القنطرة شرق 8 جثث بينهم أطفال و12 مصاب اخرين بعضهم حالته حرجة مابين كسور وارتجاج بالمخ.