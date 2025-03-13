ناصر عبد التواب: من المسئول عن عدم وجود أرشيف وتوثيق حقيقي لعروض العرائس؟

كشف المخرج ومدرب العرائس ناصر عبد التواب، عن إهمال كبير فى توثيق وأرشفة لعروض العرائس فى مصر، سواء فى عروض مسرح القاهرة للعرائس، او حتى عرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، او حتى الفرق الحرة الخاصة، متسائلا: من المسئول عن ذلك؟

وقال مخرج ومدرب العرائس فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الليلة الكبيرة ايقونة فن العرائس المصرية، .ولكن هناك عروض كثيرة مهمة لمسرح القاهرة للعرائس ولكن لم تأخذ حقها فى تسلط الضوء عليها مثل الليلة الكبيرة مثال (مسرحية حمار شهاب الدين) (صحصح لما ينجح) وغيرها، مؤكدًا ان هناك اجتهادات وتجارب لبعض الفنانين الشباب تنتظر الاهتمام بهم والعمل على تطويرها.

وعن مدى اهمية "فن العرائس" للطفل، أوضح ان اهميته تكمن فى كونه مسرح تربوى وتوعوى يساعد فى بناء شخصية الطفل، زيادة الوعى لدى الطفل سلوكا، وغرس فكرة الانتماء وتقبل الاخر ونبذ العنف.