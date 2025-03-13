تفاصيل ضبط المتهم بواقعة احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية.

بالفحص تبين أن بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه، مما أسفر عن إحتراقها بالكامل.. تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.