ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بواقعة احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب  ألعاب نارية بالقليوبية.
بالفحص تبين أن بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها  بالقليوبية من  أحد الأشخاص  مقيم بدائرة القسم  بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه، مما أسفر عن إحتراقها بالكامل.. تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.

بالقليوبية على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية