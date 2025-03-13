الداخلية تواصل ضبط تجار الألعاب النارية في الجيزة والإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.