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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل مصرع 3 عمال فى بئر عميقة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 لقي ثلاثة عمال مصرعهم  فى حادث مأساوى  بمحافظة  المنيا   إثر سقوطهم داخل بئر مياه عميقة يصل عمقها إلى ١٧ متراً، وذلك أثناء عملهم  في إحدى المزارع الواقعة على طريق قرية ١ التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة .

  تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الجثامين، وتم  نقلهم إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة  وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت  النيابة العامة للتحقيق  لمعرفة ملابسات الحادث .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط العمال داخل البئر، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص، تبين أن الضحايا هم صبحي فايد إبراهيم، 60 عاماً، وأمير طه فايد، 39 عاماً، وعمر طه فايد، 18 عاماً، وجميعهم من قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز بني مزار.

وعمت حالة من الحزن والصراخ بين اهالى الضحايا  اثناء انتظارهم  لأستلام الجثامين من مشرحة المستشفى  .

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