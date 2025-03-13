صحة الفيوم: فحص 205 آلاف طالب بمبادرة "عيون أطفالنا..مستقبلنا"

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، المشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة، والتي تم إطلاقها الأحد الماضي ، تحت شعار"عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، قامت خلال الأيام الاربعة الماضية بفحص 205000 طالب خلال 4 أيام من المبادرة، والتي تستهدف فحص 300000 طالب بمدارس الريف بالمحافظة، محققة بذلك نسبة تغطية 69 ٪ من الفحص المستهدف.



تستهدف المبادرة فحص علامات النظر لتحديد حالات ضعف النظر وحالات ارتخاء الجفن وحالات الحول لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بريف محافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور خالد قبيصى والدكتور عرفة قيقة رئيس مبادرة عيون اطفالنا مستقبلنا وتحت اشراف الادارة المركزية لجودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشئون المبادرات والادارة العامة للسن المدرسى بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة رشا على و الادارة العامة للمبادرات بقيادة الدكتورة منى خليفة والدكتور تامر سمير منسق مبادرة الانيميا والتقزم بوزارة الصحة.



وقال الدكتور محمد رمضان منسق عام المبادرات بالفيوم ان المبادرة تمر بعدة مراحل

المرحلة الاولى هى مرحلة الفحص وتحديد المدارس المركزية وتتم بجميع مدارس الريف الأبتدائية على مستوى المحافظة بإستخدام العلامات ويتم خلالها ايضا تحديد مدرسة كبرى لكل 40 مدرسة ويتم عليها إحالة الطلاب لمزيد من الفحص عن طريق الاجهزة

والمرحلة الثانية مرحلة الكشوفات الطبية والعلاج والمرحلة الثالثة يتم فيها توزيع النظارات والمرحلة الرابعة مرحلة الاحالة

المرحلة الخامسة وهى مرحلة التدخلات الطبية المتقدمة والاطباء المتخصصين وإجراء العمليات الجراحية .



واوضح الدكتور يحيى فخر الدين مدير ادارة السن المدرسى بانه يتم الاستعانة بطلبة الامتياز بمعهد تمريض مديرية الصحة بعد تدريبهم على اجراء الفحص

يشار الى أن المبادرة برعاية الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.

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