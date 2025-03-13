سولانكي يقود هجوم توتنهام ضد ألكمار في الدوري الأوروبي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره ألكمار على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود دومينيك سولانكي هجوم توتنهام أمام ألكمار، رفقة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ودعم هجومي من جيمس ماديسون.

كان توتنهام خسر من ألكمار بهدف للا شيء الأسبوع الماضي، خلال مباراة ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

تشكيل توتنهام ضد ألكمار في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فان - سبينس

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - بابي سار - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - ويلسون أودوبرت.