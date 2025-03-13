ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهبوط بالمرحلة النهائ من الدورى المصرى الممتاز .


تشكيل الإسماعيلي 


حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
خط الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.
خط الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.
خط الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.
خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.
خط الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.
خط الهجوم: جودوين شيكا.

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

الإسماعيلي وطلائع الجيش الدوري الممتاز تشكيل الاسماعيلى