تشكيل الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري

اعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي وعبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهبوط بالمرحلة النهائ من الدورى المصرى الممتاز .



تشكيل الإسماعيلي



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

خط الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

خط الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.