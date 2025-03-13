طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى بمدينة رفح الجديدة

أعلن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الخميس ، عن طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى للوحدات السكنية برفح الجديدة بنظام التمليك.

وقال المحافظ ، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح الجديدة ، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل ،أن الدولة اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة .

وأكد علي طرح الاسبقيه الثانيه من المرحله الاولي من مدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد 922 وحده سكنيه كاملة المرافق والتشطيب جاهزه للسكن علي ان يتم الطرح لعموم أهالي محافظة شمال سيناء مع منح أسبقيه لاهالي مدينتي رفح والشيخ زويد.

أشار المحافظ إلي تخصيص نسبة 10% لذوي الاحتياجات الخاصة ، و20% لأسر الشهداء والمصابين، مؤكداً أن كل وحدة سكنية عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع كاملة المرافق.

ولفت الى طرح عدد 41 عماره تضم 656 وحده سكنيه وتم تسكين مواطنا ضمن المرحلة الأولى التي تم تسليمها خلال شهر يناير الماضي.

واوضح أنه تيسيرا على المواطنين تم فتح كافة المراكز التكنولوجيه بكافة مجالس المدن للتسجيل