اقرأ غدًا في "البوابة".. ترحيب مصري بتصريحات ترامب بشأن قطاع غزة.. واجتماع وزاري عربي أمريكي في الدوحة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 14 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ترحيب مصري بتصريحات ترامب بشأن قطاع غزة.. واجتماع وزاري عربي أمريكي في الدوحة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر أجهزة تجسس في غزة بحجم الدودة

القوات الأوكرانية تنسحب تحت ضغط روسي في كورسك

المفوضية الأوروبية ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية

استطلاع رأي: 44 % من الكنديين يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

خلال إطلاق تقرير متابعة المنصة الوطنية "نوفي".. "مدبولي": تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل