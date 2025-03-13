محافظ شمال سيناء يزور المرضي الفلسطينيين بمستشفى الشيخ زويد

زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الخميس ، المرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.

حرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى على الحديث مع المرضى الفلسطينيين ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وقدم المحافظ التهنئة للمرضي الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وسبق ان زار محافظ شمال سيناء جميع المرضي الفلسطينيين الذين وصلوا الي الاراضي المصرية عبر معبر رفح البري منذ توقف العدوان علي قطاع غزة وبدء دخول الجرحي الي المستشفيات المصرية وزار المحافظ الجرحي بمستشفيات العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد .