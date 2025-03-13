حمادة هلال يفقد قدراته أمام فحيح ويهاجم تاج في الحلقة 14 من "المداح"*

حقق مسلسل "المداح" في جزءه الخامس نجاحاً كبيراً حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة 14، التي كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة، هذه الحلقة لفتت انتباه الجمهور بشكل كبير، مما دفعهم للبحث عن المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

شهدت الحلقة 14، أول لقاء بين صابر الحقيقي وصابر المداح المزيف في منزله، حيث بدأ صابر في كشف حقيقة فحيح ويدرك مدى سيطرتها القوية على أهله، واكتشف صابر أنه فقد قدرته على التحكم في صوته وحركته أمام فحيح، ابنة إبليس.

خلال الأحداث، بدأ صابر المداح يفقد ثقته أمام الملائكة التي كانت تساعده وظهور شخصية "تاج" التي تجسدها يسرا اللوزي كان بمثابة نقطة تحول في الأحداث، حيث أخبرته تاج أن كل ما مر به كان نتيجة خطة مدبرة له من الجن.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتقبل صابر كلامها ووبخها بشدة، مؤكداً لها أنه لا يريد أن يراها في حياته مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.