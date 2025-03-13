الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد بقوته الهجومية أمام ريال سوسيداد

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره ريال سوسيداد على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مانشستر يونايتد مباراته ضد ريال سوسيداد بالقوة الهجومية الضاربة، حيث دفع أموريم بالثلاثي راسموس هويلوند، جوشوا زيركزي، وأليخاندرو جارناتشو.

وكانت مباراة ذهاب دور الستة عشر في الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد، انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أنويتا الأسبوع الماضي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هيفين

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو

وفي الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.