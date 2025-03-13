فاعليات ثقافية متنوعة بشمال سيناء ضمن برنامج شهر رمضان

عقد بيت ثقافة قاطية بمدينة بئر العبد اليوم محاضرة ثقافية بعنوان " عجائب ليلة القدر " القتها فاطمة حسين مسئول النشاط ، تحدثت عن ، فضل ليله القدر، ولماذا سميت بهذا الاسم، وماذا كان يفعل النبي واصحابه في العشر الاواخر من رمضان، والأدعية المستحبة فى هذه الليله. اعدها عبدالعزيز ابوجرير ، بمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت

تأتى المحاضرة ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

كما نظم بيت ثقافة المساعيد بالعريش محاضرة ثقافية بمعهد فتيات المساعيد الثانوى الأزهرى بعنوان " اوقات المرأة فى رمضان " القتها نها محمد معلمة المواد الشرعية ، تحدثت عن الدور التى تقوم به المرأة طوال شهر رمضان من تجهيز الطعام لأسرتها، و تنظيم وقتها بين العبادة وقراءة القرآن و أعمالها المنزلية، اعدتها سلوى برعى مسئول النشاط ، بمتابعة احمد صابر مدير البيت .

وعقد بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله ببئر العبد ورشة فنية فى "الرسم" حول موضوع المسحراتى و مظاهر الاحتفال فى مصر بشهر رمضان، استخدمت بها الوان الخشب والباستيل ، بتوجية من، جمال ابراهيم مدير المكتبة .

كما جري استكمال الورشة الفنية فى " الخرز " بقصر ثقافة العريش ضمن فعاليات ادارة ثقافة المرأة ، المدربة سماح ماهر، اكملت شرحها عن كيفية عمل المنحنيات والزوايا الحادة واستكمال عمل المشغولات، واستكمال عمل شنطة من الخرز ، اعدتها نسرين عادل مسئول نادى المرأة بالفرع، بمتابعة الفنانة ايناس سمير مدير القصر

وعقد بالمكتبة العامة بالعريش محاضرة دينيه بعنوان " عجائب ليله القدر" للشيخ ابراهيم محمد، امام مسجد الرفاعى، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، تحدث عن فضل ليلية القدر عند الله، وعن الصيام ومبطلاته، وعن شهر رمضان، اعدها عادل عروج مدير المكتبة.