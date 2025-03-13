الحقيقة الصادمة.. ملخص الحلقة الـ13 لمسلسل "إخواتى"

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "إخواتي" تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، حيث اكتشفت نجلا حقيقة صادمة قلبت عالمها، فطوال الفترة الماضية، كانت نجلا تعتقد أن أحلامها تتحقق بشكل غامض، لكنها أدركت أخيرًا أن الأمر لم يكن كما ظنت، بل كان نتيجة تخطيط دقيق من إخوتها.

بدأت الحلقة فى ان اكتشفت نجلا أن إخوتها كانوا وراء كل ما حدث، وأنهم تعمدوا التلاعب بالأحداث لتبدو وكأن أحلامها تتحقق، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن أنفسهم في قضية مقتل ربيع، وهذا الاكتشاف وضعها في موقف حرج، حيث لم تواجههم بالحقيقة بعد، لكنها بدأت تفكر في الخطوة التالية وكيف ستتعامل مع هذا الأمر.

يضم مسلسل "إخواتى" كوكبة من النجوم، أبرزهم، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، علي صبحي، وإسلام حافظ.

المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر، ويُعد من بين أبرز الأعمال المنتظرة لهذا الموسم، حيث يحظى بإشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.