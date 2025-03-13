محاضرة للتمكين الثقافى بعنوان " الصيام وذوى القدرات الخاصة" بالعريش

نظمت مكتبة الضاحية بمدينة العريش العديد من الفعاليات الثقافية والفنية منها، محاضرة تابعة للتمكين الثقافى بعنوان " الصيام وذوى القدرات الخاصة " القاها زينب محمد، تحدثت عن تأثير الصيام على ابنائنا أصحاب القدرات الخاصة وعلى الحالة النفسية لهم، وقالت انهم يشعرون انهم اصحاء لا فرق بينهم وبين الآخرين ويساعدهم على الدمج فى المجتمع وبخاصة اذا شاركوا فى الأعمال الخيرية، و يشعرهم بالألفة بمن حولهم .

كما واصل قسم التمكين الثقافى نشاطه بتنفيذ ورشة فنية فى الرسم، وورشة فنية باستخدام الصلصال عن كيفية تجسيد الصور الذهنية باستخدام عجينة الصلصال بين الأطفال وكان من بينهم اطفال ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تنفيذ ورشة فنية فى فن الخرز لعمل مسجد من الخرز، المدربة دينا ذكرى، حيث تحدثت عن كيفية استخدام الادوات المستخدمه لعملية التنفيذ ونوعية الخرز المستخدم، اعداد دفيرة حسن مدير المكتبة، اشراف صفاء حمدى مسئول التمكين الثقافى بالفرع ، تمت الفعاليات صباح اليوم الخميس 13 مارس الحالى ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.