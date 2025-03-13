محمد صلاح قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: متحمس للمباريات الكبيرة

أعرب النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن حماسه الشديد قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويشعر صلاح بحماس كبير قبل مواجهة فريقه ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالرغم أنه ودع مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح مساء أول أمس الثلاثاء.

وأكد محمد صلاح عبر حساب كأس «كاراباو»، أن المباراة ليست مجرد لقاء عادي، بل تمثل فرصة لتحقيق لقب جديد يضاف إلى رصيده مع ليفربول.

وقال الفرعون المصري: «إنه ليس مجرد يوم مباراة آخر، إنه نهائي. إنه أمر رائع أن تلعب في النهائي وأن تفوز بالألقاب، وأن تدرك أهمية الفوز بها».

وأضاف محمد صلاح: «أشعر بالحماس قبل هذه المباريات الكبيرة».

طموح محمد صلاح نحو اللقب التاسع

ويسعى صلاح لتحقيق لقبه التاسع مع ليفربول في حال الفوز على نيوكاسل في النهائي، والثالث له في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وحقق محمد صلاح 8 ألقاب مع ليفربول، أبرزها: دوري أبطال أوروبا 2019، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كأس الرابطة مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية في 2022.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد ويمبلي الشهير، حيث ينطلق النهائي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.