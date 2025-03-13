محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات حادث تصادم قطار بطريق القنطرة شرق – بئر العبد

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، موقع حادث تصادم قطار بسيارة ميني باص على خط القنطرة شرق – بئر العبد، كما زارا المصابين بمستشفى القنطرة شرق المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

خلال الزيارة، وجّه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين وأسرهم، وكذلك لأسر الضحايا، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومعربًا عن بالغ حزنه وأسفه لسقوط ضحايا في الحادث، حيث تقدم بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار الركاب رقم 293، بخط القنطرة شرق – بئر العبد، وذلك في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، حيث اصطدم القطار بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات بين ركاب الميني باص.



على الفور، توجه محافظ الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق المركزي لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم.

وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث، وضمان توفير جميع الخدمات العلاجية اللازمة لهم.



كما وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ في الحادث، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين.

في الوقت ذاته، كلّفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وسط تحذيرات متجددة من هيئة السكك الحديدية بضرورة التزام السائقين والمواطنين بعبور المزلقانات المخصصة فقط، لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.