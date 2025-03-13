الأزهري والمسلماني يدشنان الحلقة الأولى من برنامج كرسي الإمام الليث بالتليفزيون المصري

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم بافتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتلفزيون المصري بعد تجديده



في البداية تمت إزاحة الستار عن لوحة تحمل اسم (مسجد الإمام الليث بن سعد) إمام أهل مصر ، ثم أقام التليفزيون حفلاً دينياً تضمن تلاوة للقوآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي ، وابتهالات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان .

تضمنت فعاليات الحفل .. محاضرة الدكتور أسامة الأزهري .

والمحاضرة هي الحلقة الأولي في برنامج (كرسي الإمام الليث) .. والتي يتم إذاعتها عبر برنامج أسبوعي جديد ، يتم بثه علي التليفزيون المصري ، بعد شهر رمضان.