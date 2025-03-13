بالأمسيات الأدبية والعروض الفنية.. ليالي رمضان بالحديقة الثقافية تواصل إبداعاتها المتنوعة

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة قدمت الأربعاء ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، والمستمرة حتى حتى 21 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وأماني شاكر مدير عام المكتبات، وولاء محمد مدير الحديقة الثقافية.

بدأت الليلة بعرض السيرة الهلالية لفرقة الفنان عز الدين نصر الدين، التي قدمت فنونا شعبية وتراثا صعيديا متوارثا عن الأجداد، متناولين حكاية الأميرة ناعسة الأجفان وقصة حب أبي زيد الهلالي لها، مع عزف الربابة الذي أضفى أجواء تراثية ساحرة على الأمسية.

وفي إطار برنامج واحة الشعراء، أقيمت أمسية شعرية بدأت مع الشاعرة صفاء أبو صبيحة، التي ألقت قصيدة "من غير ولا كلمة"، كما ألقى الشاعر ضاحي عبد السلام قصيدة "نشيد النار"، فيما قدم الشاعر عيد عبد الحليم قصيدته "بيد واحدة.. أتصفح بريد الحرب"، إلى جانب مقتطفات من كتابه "مزرعة السلاحف".

كما شارك الشاعر محمود رمضان بإلقاء قصيدة "روح الفراشات"، واختتمت الأمسية الشعرية مع الشاعر شاذلي رجب الذي ألقى مجموعة من قصائده المميزة، وأدارت الأمسية الشاعرة أمينة عبد الله، بمصاحبة عزف وغناء الفنان محمد عزت.

وضمن برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة، نوقش كتاب "الخيال الشعبي.. الانتصار بالحدوتة" تأليف طارق يوسف، الذي تناول الحواديت الشعبية وتركيباتها، واستعرض قصصا مثل "علي الزيبق"، إضافة إلى تحليل قصة شجر الدر، وسرد للخرافات والأساطير المصرية والعربية.

أما على مسرح الحديقة الثقافية، فقد قدم عرض "الوردة الزرقاء" لفريق عرائس جاردن سيتي، تلاه عروض فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف، والتي تضمنت رقصات التحية السيناوي والدبكة والفرح السيناوي، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع العزف والغناء التراثي للفنان غريب مؤمن.

وفي ركن الطفل، استمتع الأطفال بعدد من الورش الفنية والثقافية، تضمنت الرسم، الجداريات الرمضانية، إعادة التدوير، طباعة الاستنسل، فن المكرمية والإكسسوارات.

إلى جانب معرض الحرف التراثية الذي شمل الديكوباج، الطرق على النحاس، أشغال الجلد، الحلي، السجاد، والإكسسوارات التقليدية.

كما استمر طوال الفعاليات معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة، والذي يضم مجموعة من الكتب المميزة بأسعار مخفضة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بأنشطة متنوعة لإداراتها التابعة: المواهب، والنشر، والثقافة العامة، والمكتبات، والجمعيات الثقافية، والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في إداراتها التابعة: المهرجانات، والفنون الشعبية، والموسيقى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة: ثقافة المرأة، والطفل، والشباب والعمال، والقرية، والقصور المتخصصة، وأطلس المأثورات الشعبية.

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج احتفالات هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان، حيث تقدم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا، إلى جانب 3000 فعالية أخرى بمختلف المحافظات على مدار الشهر الكريم.

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