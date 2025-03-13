ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكرسي الرسولي يحتفل بالذكرى الثانية عشر لانتخاب البابا حبرًا أعظم

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 


 

أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الطاقم الطبي أحضر إلى غرفة البابا كعكة مزينة بالشموع احتفالًا بالذكرى الثانية عشر لانتخابه حبرًا أعظم، وذلك في فترة بعد الظهر.


 

وتابَع البابا الرياضة الروحية للكوريا الرومانية عبر اتصال مرئي مع قاعة بولس السادس. وبعد ذلك، استأنف علاجه بالتنفس العلاجي، حيث يواصل التناوب بين التهوية الميكانيكية غير الباضعة خلال الليل والأوكسجين عالي التدفق عبر القنيات الأنفية خلال النهار.


 

وفيما يخص حالته السريرية، أفادت المصادر بأنها تبقى مستقرة ضمن إطار صحي معقد. ومن المتوقع أن تصدر نشرة طبية جديدة حول حالته مساء غد.

أقباط أقباط الإرثوذكس