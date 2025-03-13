الكرسي الرسولي يحتفل بالذكرى الثانية عشر لانتخاب البابا حبرًا أعظم





أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الطاقم الطبي أحضر إلى غرفة البابا كعكة مزينة بالشموع احتفالًا بالذكرى الثانية عشر لانتخابه حبرًا أعظم، وذلك في فترة بعد الظهر.





وتابَع البابا الرياضة الروحية للكوريا الرومانية عبر اتصال مرئي مع قاعة بولس السادس. وبعد ذلك، استأنف علاجه بالتنفس العلاجي، حيث يواصل التناوب بين التهوية الميكانيكية غير الباضعة خلال الليل والأوكسجين عالي التدفق عبر القنيات الأنفية خلال النهار.





وفيما يخص حالته السريرية، أفادت المصادر بأنها تبقى مستقرة ضمن إطار صحي معقد. ومن المتوقع أن تصدر نشرة طبية جديدة حول حالته مساء غد.