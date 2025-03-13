ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: الفريق الطبى بمستشفى شربين ينجح فى إجراء أولى جراحات الوجه و الفكين

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف  الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الفريق الطبى بمستشفى شربين نجح للمرة الأولى  فى إجراء جراحة متقدمة لحالة تعانى من كسور متفتتة بعظمة الفك.

ولفت وكيل الوزارة أن العملية تعد الخطوة الأولى نحو تطوير جراحات الوجه و الفكين بمستسفي شربين والتى تعد من العمليات النادرة وشديدة الخطورة.
كما أشار مدكور إلى أن وحدات جراحة الوجه والفكين بمستشفيات المحافظة تقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين، والجمجمة، والأورام الحميدة إلى جانب الانتانات المرضية في الوجه والفكين، وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار خطة التوسع النوعى بصحة الدقهلية وإدخال جراحات دقيقة، وذات مهارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى والدكتور أحمد معتمد والدكتور زياد الشناوى والدكتور مدحت عبدالعظيم  على جهودهم المميزة  متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

الأورام الحميدة الدقهلية الصحة بالدقهلية الوجه والفكين بالدقهلية جراحة الوجه والفكين صحة الدقهلية كسور الوجه والفكين مستشفى شربين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية