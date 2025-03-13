صحة الدقهلية: الفريق الطبى بمستشفى شربين ينجح فى إجراء أولى جراحات الوجه و الفكين

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الفريق الطبى بمستشفى شربين نجح للمرة الأولى فى إجراء جراحة متقدمة لحالة تعانى من كسور متفتتة بعظمة الفك.

ولفت وكيل الوزارة أن العملية تعد الخطوة الأولى نحو تطوير جراحات الوجه و الفكين بمستسفي شربين والتى تعد من العمليات النادرة وشديدة الخطورة.

كما أشار مدكور إلى أن وحدات جراحة الوجه والفكين بمستشفيات المحافظة تقوم بتشخيص وعلاج وجراحة كسور الوجه والفكين، والجمجمة، والأورام الحميدة إلى جانب الانتانات المرضية في الوجه والفكين، وعلاج أمراض التشوهات الخلقية في الوجه والفكين، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار خطة التوسع النوعى بصحة الدقهلية وإدخال جراحات دقيقة، وذات مهارة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى والدكتور أحمد معتمد والدكتور زياد الشناوى والدكتور مدحت عبدالعظيم على جهودهم المميزة متمنيا لهم المزيد من التوفيق.