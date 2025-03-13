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الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير يزور مصابي حادث قطار القنطرة بالإسماعيلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من مستشفى القنطرة شرق والمجمع الطبي بالاسماعيلية  للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في  حادث اصطدام  قطار  ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد  في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة  مع ميني باص كان يعبر  قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور والذي  أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص وكذلك للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم

واكد الوزير ان هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين .

 وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين  وعبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .

الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قطار بئر العبد القنطرة شرق