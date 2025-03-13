الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وأسطول الظل

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونج، والتي تعد جزءا من أسطول الظل الذي يساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان صحفي منشور على موقعها الرسمي - أن هذه السفن كانت تابعة لعدة ولايات قضائية، بما في ذلك الهند والصين.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات موارد البلاد النفطية الهائلة لتحقيق مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".

وأضاف: "ستكافح وزارة الخزانة وتقمع أي محاولات من جانب النظام لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار ودعم أجندته الخطيرة".

ويأتي إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويمثل الجولة الثالثة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025، والتي أمر فيها بحملة من أقصى الضغوط على إيران.

وأضافت الوزارة أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم الآن على تصنيف ثلاثة كيانات وثلاث سفن كممتلكات مجمدة.