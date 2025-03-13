دينا فؤاد تفرض سيطرتها فى الحلقة 13 بمسلسل "حكيم باشا"

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "حكيم باشا"، تطورات عديدة خلال أحداث المسلسل، حيث واجهت "غزل" برنسة بجرأة، ورفضت الرضوخ لأوامرها أو التراجع أمام مضايقاتها، وفرضت سيطرتها عليها.

بدأت الحلقة بتصاعد حدة التوتر بين غزل وبرنسة، ليبدا التشويق والاثارة خلال أحداث المسلسل، بينما أثنى حكيم باشا على شجاعة "غزل"، مشيدًا بها، مؤكدًا أنه يرغب أن تكون هى سيدة القصر.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.