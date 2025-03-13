"البوابة نيوز" في ضيافة "العتاولة 2".. زينة بطلة شعبية بشهادة المشاهدين.. وفيفي عبده: " أنا مخدتش دور حد"

على قدم وساق يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة 2 تصوير باقي مشاهده ويتسارع صناع العمل من الانتهاء من باقي المشاهد في أسرع وقت، ورغم أن القائمين على العمل يرفعون شعار ممنوع الاقتراب أو التصوير، إلا أن "البوابة نيوز" اخترقت تلك الحواجز بدعوة من النجمة الكبيرة زينة التي قامت باستضافتنا وخصتنا بهذه الزيارة والتقينا بأبطال المسلسل ومخرج العمل داخل اللوكشين بمنطقة مصر الجديدة وكان معهم هذا اللقاء:

زينة بطلة شعبية تحوز الإعجاب فى الجز الثانى من المسلسل

محررة البوابة نيوز مع النجمة الكبيرة زينة

في البداية أعربت نجمة العتاولة زينة عن مشاركتها في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، وقالت خلال حديثها مع “البوابة نيوز” : الحمد والشكر لله استقبلت ردود أفعال كبيرة علي دوري وأن معظم مشاهدي في العمل " مستر سين" منذ التحول الكبير الذي حدث في الشخصية من خلال الجزء الثاني من العتاولة ومن أكثر المشاهد التي تلقيت عليها ردود أفعال من جمهوري وتركت أثر لدي المشاهد ومتابعيني كأنه حقيقة هو مشهد الطبيب عندما ذهبت له وفؤجئت أن ابنتي تعاني من ضمور في العضلات.

وأكدت لم أنته من تصوير مشاهدي حتي هذه الحظة وسوف نستمر في التصوير إلي 20 رمضان بإذن الله.

فيفي عبده : أنا مأخدتش دور فريدة سيف النصر و أنتظروا مفاجأت في دوري بالحلقات القادمة

مع الفنانة الكبيرة فيفي عبده

بينما قالت النجمة فيفي عبده:" سعيدة للغاية بمشاركتي في الجزء الثاني ودوري به العديد من المفاجئات لا يتوقعها الجمهور وانتظروا القادم

وتابعت : لم أنته من التصوير حتي هذه الحظة وسوف أنتهي منه قريباً، وعما أُشيع إنها بديلة للفنانة فريدة سيف النصر وأخذت دورها أكدت بالمعني الدارج : أنا مخدتش دور حد ولا أرضي إني أعمل كده أبداً فكل الفنانين والزملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير.

وحول مشاركتها في برامج المقالب التي ظهرت به مؤخرا وأنها تكون علي دراية بالمقلب قبل ظهورها قالت : هذا الكلام غير صحيح بالمرة فعندما ظهرت في “برود كاست” تفاجئت في النهاية أنه مقلب وكنت لا أعرف من البداية علي الإطلاق وكذلك سوف أحل ضيفة في برنامج رامز وكنت لا أعلم أنه مقلب .

مخرج المسلسل : الثقة بيني وبين العتاولة سبب نجاح العمل

مع المخرج أحمد خالد موسي

بينما قال المخرج أحمد خالد موسي : منذ تقديمي للعتاولة في الجزء الأول لم أتوقع نجاحه الكاسح والجماهيري بتلك الطريقة لم يأخذ مسار المسلسلات الشعبية بنفس الشكل مثل دوافع البطل للانتقام والمشاهد الدموية التي نراها في أغلب الأعمال الشعبي

وأضاف : لكن العتاولة يأخذ لون مختلف ويغرد خارج السرب فالعام الماضي قمنا بتصوير المسلسل في أكثر من بلد فكان بين مصر ولبنان والإسكندرية وكان يسيطر عليه اللون الكوميدي أكثر ومن الممكن أن نقوم بتصنيف العمل شعبي ولكن لم يُقدم عمل مثل توليفة العتاولة عبر الشاشة الصغيرة والحمدلله استقبلت عليه ردود أفعال واسعة وحقق نجاحاً كبيراً وهذا ليس نابع من كلامي ولكن وفقاً للتقارير والإحصائيات.

أحمد السقا سعيد بالمشاركة في الجزء الثاني

وأبدي النجم أحمد السقا سعادته البالغة عن المشاركه في الجزء الثاني وداخل اللوكشين قام بتصوير مشهد عوده ابنته الوحيدة بعد تغيب أثناء أحداث العمل وجمعه بالمشهد زينة وطارق لطفي ونسرين أمين وفيفي عبده داخل شقة خضر الذي يقوم بتجسيده الفنان القدير طارق لطفي .