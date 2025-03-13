حكيم باشا الحلقة 13.. تورط مصطفى شعبان في قضية قتل جديدة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، والذي أخبره أنه يفهمه أكثر من أي شخص آخر.

وكما وقفت "غزل- دينا فؤاد" أمام "برنسه- سهر الصايغ" وفتحت الثلاجة وقامت بتحضير الأكل من ورائها، وتعتبر "غزل- دينا فؤاد" هي أول واحدة في القصر تقف أمام برنسه- سهر الصايغ".

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، كشف "لوما- يارا قاسم" لـ "صفا- هاجر الشرنوبي" مخطط "سليم- منذر ريحانة" و"بحر- محمد نجاتي" و"برنسه- سهر الصايغ"، للتخلص من والدها "جارحي- حمدي هيكل"، حتى يظل "حكيم- مصطفى شعبان" بمفرده دون حماية من المطاريد.

وانتهت الحلقة على تورط "حكيم- مصطفى شعبان" في قضية جديدة، حيث أنه وجد إحدى الغفر مقتولين فى الجبل ثم جاءت الشرطة تراه وهو حاملاً في يده مسدس لتنتهي الحلقة على ذلك وتترك المشاهد يتوقع بأن سوف يتهم "حكيم- مصطفى شعبان" بقتلهما.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.