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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة

المضبوطات
المضبوطات
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مقتل زعيم البؤرة "هارب من حكمين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايتى قتل وسرقة بالإكراه" وضبط باقى العناصر، وضُبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة بلغت 25 كيلو جرام "حشيش، شابو" – بندقيتين "آلية، خرطوش" – عدد من الطلقات النارية).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5 مليون جنيه). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.