الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة لبدلخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.