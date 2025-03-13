الحلقة الـ13.. تشهير وحرب أعراض بين ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، منذ قليل، حيث شهدت الحلقة، تشهير وحرب أعراض بين "رقية العسكري" و "ليل الحسيني" .

وبدأت الحلقة بطلب من "نعمة – بتول الحداد" أن تتجسس على ليل، وأن تتواجد "شهد" معها في الفيلا بعد أن تتشاجر مشاجرة كبيرة مع نعمة لمنع الشبهات حولها.

وتستغل "رقية"، ذلك فتخبر الأسرة كلها بأنها تسمع صوت مشاجرة، ليشاهد الجميع ليل وهى فى وضع حرج، وتنتهى الحلقة الـ13 على هذا المشهد.

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة وبسنت شوقي، وإنجي كيوان وبتول الحداد ومنة عرفة وإيمان السيد وبدرية طلبة ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي.