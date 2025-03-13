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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة محاميي المنيا تنظم إفطارًا جماعيًا لأعضائها.. صور

نقابة محامين المنيا
نقابة محامين المنيا تنظم إفطار جماعي لأعضائها صور
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نظمت نقابة محامي المنيا، اليوم الخميس،  مائدة إفطار جماعي، بحضور نحو 800 محامي ومحامية من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك علي كورنيش النيل بمرسي القاضي.

وفي جو من الألفة والمحبة، وشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة من أعضاء النقابة، وتصدرت المحاميات المشهد.

وقد تم تنظيم هذه الفعالية تحت إشراف نقيب محامي سمالوط، عبد الدايم أبو الحسن، الذي أشرف شخصيًا على الترتيبات لضمان نجاح المائدة.

وفي تصريحاته الصحفية، قال عبد الدايم ابو الحسن،  ان هذه الفاعلية تعتبر جزءًا من سلسلة الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين المحامين وتوفير فرص للتواصل والتعاون بينهم.

ومن جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم الكبيرة لهذا اللقاء الذي جمعهم في جو من المودة، كما أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية.

واعرب عبد الدايم أبو الحسن، الذي قام بتوجيه الدعوات وتنظيم الحفل، عن فخره بتنظيم هذا الحدث الكبير الذي يعكس التكاتف والتعاون بين المحامين، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتحقيق المزيد من الأنشطة التي تعود بالفائدة على الجميع، كما شكر جميع المحامين على حضورهم واهتمامهم.

واكد الدكتور سمير ابو طالب، ان الحدث شهد مشاركة واسعة من المحامين من مختلف أنحاء المحافظة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين أعضاء النقابة.

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افطار جماعي كورنيش النيل نقابة المحامين المنيا المحامين