مستخدما لودر.. ضبط شخص أثناء هدمه منزل شقيقه أثناء تواجده وأسرته بداخله في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص بعد قيامه بهدم منزل شقيقه أثناء تواجده بداخله رفقة أسرته بإستخدام لودر وذلك لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بإستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بإنهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ بإستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقة محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.

جرى ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهة اقر واعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.