بنزيما يتصدر تشكيل اتحاد جدة ضد الرياض في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره الرياض على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة مواطنه موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال في وصافة الترتيب، بينما يأتي الرياض في المركز التاسع وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الرياض

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش

خط الوسط: ماريو ميتاج، عوض الناشري، حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.