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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يونيسيف: نتوقع معاناة 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام

سوء التغذية الحاد
سوء التغذية الحاد في السودان
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إننا نؤكد ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت يونيسف: نتوقع معاناة أكثر من 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام، وأضافت يونيسف: يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين في السودان والتزام الأطراف بالقانون الدولي وتسهيل الحوار السياسي.

وقالت يونيسف: يجب حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بالسودان، وتابع يونيسف: نحتاج إلى مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لنحو 8.7 مليون طفل.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة خفض التصعيد في السودان