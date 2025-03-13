يونيسيف: نتوقع معاناة 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إننا نؤكد ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت يونيسف: نتوقع معاناة أكثر من 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام، وأضافت يونيسف: يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين في السودان والتزام الأطراف بالقانون الدولي وتسهيل الحوار السياسي.

وقالت يونيسف: يجب حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بالسودان، وتابع يونيسف: نحتاج إلى مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لنحو 8.7 مليون طفل.