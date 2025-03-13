رسميًا.. برشلونة يحصن دفاعه بتجديد عقد إينيجو مارتينيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، عن تجديد عقد مدافعه إينيجو مارتينيز، ليؤمن النادي الكتالوني مستقبل خط دفاعه في الفترة المقبلة.

ويأتي تجديد عقد إينيجو مارتينيز، لكي يضمن نادي برشلونة بقاء المدافع المتألق في صفوف الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2026.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس) صورة للمدافع صاحب الـ33 عامًا، مؤكدًا تمديد عقده، بعدما كان عقد مارتينيز السابق ينتهي في صيف 2025، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر إذا شارك في 60% من مباريات البلوجرانا هذا الموسم.

وبالتجديد الرسمي، يضمن برشلونة استمرار المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز في صفوفه لعام إضافي، ويستمر مع المدافعين الذي جددوا عقدهم مع النادي مثل رونالد أراوخو وباو كوبارسي.

مسيرة مارتينيز مع برشلونة

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

وشارك إينيجو مارتينيز في 58 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف، كما توج مع برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2025.