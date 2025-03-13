بنك saib يعلن تعيين عضويين غير تنفيذيين بمجلس إدارته

الخميس 13/مارس/2025 - 07:59 م

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، عن تعيين كلا من الدكتور محمد أنسي البشوتي، والمهندس السيد عبد الخالق فرج الوزير، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ممثلين لشركة المقاولون العرب للاستثمارات في مجلس إدارة البنك.

وأشار بنك saib إلي ان البنك المركزي المصري وافق علي تعيين الدكتور محمد أنسي البشوتي بتاريخ 25 يونيو 2024، والمهندس السيد عبدالخالق فرج الوزير بتاريخ 7 أكتوبر2024، كأعضاء بمجلس إدارة البنك لحين استيفاء موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الجمع بين عملهما التنفيذي في شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) وعضويتهما في مجلس إدارة .saib وقد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (809) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 11 مارس 2025 بالموافقة.

ويمتلك الدكتور محمد أنسي البشوتي خبرة كبيرة في مجالات التمويل والمحاسبة، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)، وعضو مجلس إدارة كل من شركة المقاولون العرب للاستثمارات، وشركة الوادي الأخضر للإستثمار والتنمية.

وقبل توليه منصبه الحالي تولى منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب فى الفترة من (20/5/2012 - 7/12/2023)، وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإمداد بالمقاولون العرب فى الفترة من (9/11/2011 - 20/5/2012) وقبلها نائب مدير الادارة العامة للشئون المالية والإمداد (2007 - 2011)، ومدير إدارة متابعة الاستثمار والدارسات الاقتصادية (2003-2007)، كما تقلد منصب عضو مجلس إدارة العديد من الشركات خلال حياته الوظيفية مثل: بنك قناة السويس، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المركز الطبي للمقاولون العرب، شركة قناة السويس لإصلاح وصيانة السيارات، وشركة اليو مصر.

فيما يحظى المهندس السيد عبد الخالق فرج الوزير بأكثر من 27 عاما من الخبرة فى مجالات التشييد والبناء وتخطيط وإدارة المشاريع الكبرى، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب(عثمان أحمد عثمان وشركاه). وقبل تولي المنصب الحالي، شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب (منذ إبريل 2023 حتى أغسطس 2024)، كما تقلد العديد من المناصب القيادية، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة كل من شركة النهضة للأسمنت، وشركة قناة السويس لتأمينات الحياة (منذ أغسطس 2023 حتى الآن).