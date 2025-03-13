هل تكشف الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولاد الشمس" مصير الشخصيات الرئيسية؟

تعرض غدًا الجمعة، الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولاد الشمس"، غدًا، بعد أن ثار الجدل طوال الحلقات السابقة خلال شهر رمضان بمشاهد الإثارة والتشويق، و الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتناولت الحلقات السابقة قضايا اجتماعية حساسة، مثل حياة الأطفال الأيتام والتحديات التي يواجهونها في المجتمع.

ومن المتوقع ان تشهد الحلقة الأخيرة تطورات كثيرة وتكشف عن مصير الشخصيات الرئيسية للمسلسل، ولعة "احمد مالك" ، ومفتاح "طه الدسوقى".

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل ولاد الشمس تطورات مثيرة، حيث اكتشف ولعة (أحمد مالك) مكان والدته بعد سنوات طويلة من البحث، ووالده بابا ماجد (محمود حميدة) وياسين (ضياء عبد الخالق).