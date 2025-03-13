النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث قطار القنطرة بالإسماعيلية

استعمت النيابة العامة، لأقوال شهود العيان في حادث تصادم قطار بميني باص بالقرب من قرية جلبانة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، كما استمعت لأقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهادتهم، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين، ومن بينها المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى القنطرة شرق، وتم الاستماع إلى روايات الناجين حول كيفية وقوع التصادم، ومدى التزام سائق الميني باص بإجراءات العبور الآمن من المزلقانات المخصصة.

وكان قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق – بئر العبد قد اصطدم بميني باص يقل أطفالًا من حضانة سيد المرسلين أثناء عبوره من مزلقان غير شرعي، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، بينهم سائق الميني باص، وإصابة 10 آخرين، بعضهم في حالات حرجة داخل العناية المركزة.