أنطوان يخطف برونزية التزلج على الثلج في الأولمبياد الخاص تورين 2025

في إنجاز تاريخي جديد، حصد اللاعب المصري أنطوان سمير بطل الأولمبياد الخاص المصري الميدالية البرونزية، في مسابقات التزلج على الثلج ضمن دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص المقامة في مدينة تورين الإيطالية.

هذه هي أول ميدالية لمصر في تاريخ مشاركاتها في رياضة التزلج علي الثلج ، حيث تمكن أنطوان من تقديم أداء استثنائي في سباق التزلج الفردي ليحتل المركز الثالث بمجموع درجات وقدها ٣٣.٩٥ .

وعلي صعيد الرياضات الاخري بالالعاب فقد تمكنت العداءة المصرية ايمان محمد لاعبة منتخب الجري علي الثلج من تحقيق المركز السادس في سباق ٥٠ متر جري علي الثلج ، بينما جاء محمود البهواشي في المركز الخامس في سباق الرجال لنفس المسافة .

بينما قدم محمد النقاش لاعب المنتخب في تزلج اختراق الضاحية أداءً مميزًا في سباق ٥٠ متر كلاسيك ولم يحالفه الحظ نظرا لخطأ فني في المهارة ، فيما جاءت رضوة ابو سريع في المركز الرابع في سباق السيدات لنفس المسافة ، واحتلت اللاعبة نورهان عثمان المركز السابع في رياضة التزلج علي الثلج في سباق التزلج الفردي إلى جانب برونزية أنطوان.

وأعرب الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصر ي عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون رغم حداثة التجربة في تلك الرياضات الشتوية الجديدة بالنسبة لمصر.

تعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمصر في رياضات التزلج على الثلج وتزلج اختراق الضاحية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود مصر في الالعاب الشتوية العالمية.

ويستكمل غدا الجمعه نهائيات اللاعبون المصريون ،فيتسابق محمود البهواشي علي سباق١٠٠ م جري علي الثلج بينما يخوض انطوان ماجد ونورهان عثمان ثاني سباقاتهم في التزلج علي الثلج .