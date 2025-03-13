حزب الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم على أن يحرروا استمارات العضوية على الموقع الإلكتروني للحزب.



وأضاف "الجزار" أن الحزب يقدر كل المواطنين الذين وثقوا فيه منذ إعلان تأسيسه والذي تجاوز عددهم نصف مليون مؤسس.. ويتمنى أن يحقق طموحاتهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة؛ مشيرا إلى أن هؤلاء هم وقود الحزب في المحافظات والمدن والقرى والنجوع؛ ولهم كل التقدير من أعضاء الهيئة التأسيسية.