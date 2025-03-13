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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
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أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم على أن يحرروا استمارات العضوية على الموقع الإلكتروني للحزب.

وأضاف "الجزار" أن الحزب يقدر كل المواطنين الذين وثقوا فيه منذ إعلان  تأسيسه والذي تجاوز عددهم نصف مليون مؤسس.. ويتمنى أن يحقق طموحاتهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة؛ مشيرا إلى أن هؤلاء هم وقود الحزب في المحافظات والمدن والقرى والنجوع؛ ولهم كل التقدير من أعضاء الهيئة التأسيسية.

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