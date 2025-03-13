تطوير "العتبة".. رفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي.. إنشاء 473 طاولة عرض للباعة الجائلين... محافظ القاهرة: ستكون نموذجاً يمكن تطبيقه فى شوارع أخرى بالمنطقة

تحظى منطقة "العتبة" بجاذبية كبيرة ليس فقط لأبناء العاصمة ولكن لبقية المحافظات، التي تأتي من كل حدب وصوب من أجل التبضع من العتبة، سواء مستلزمات العرائس أو مستلزمات العمالة وقطع الغيار وأي شئ قد يخطر على بالك من أدوات من خلال الأسواق القديمة التي تقع في الموسكي والدرب الأحمر والخليف.

ولكن كل هذا يجعلها تعج بالعشوائية والتي تراها وانت تبحث عن محل أو جهة في "العتبة"، بالإضافة إلى أن توقف الميدان يعني أن هذا سيترتب عليه الشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة خاصة في ساعات الذروة والأعياد.

وهو ما جعل الدولة تفكر في ترتيب وإعادة تنظيم تلك المنطقة، فما هي خطة التطوير وما السبيل لها.

أشهر أماكن بالعتبة

سور الأزبكية وهو المكان الأشهر لتجارة الكتب والمجلات المستعملة على تنوع واختلاف مجالاتها. مسجد الكخيا وهو من المساجد الأثرية بالقاهرة. شارع الأزهر الشريف. الموسكي وهو سوق من أسواق القاهرة. المسرح القومي المصري. شارع عبد العزيز المركز الرئيسي والمورد الأساسي لتجارة الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة بمصر. حمام الثلاثاء مركز لتجارة الأدوات المنزلية. المركز الرئيسي هيئة البريد المصري. المناصرة المركز الرئيسي في القاهرة لتجارة الأخشاب والأثاث. شارع محمد علي مركزاً لتجمع والتقاء الموسيقيين. مركزا لصناعة الأختام ومتعلقاتها. يقع في العتبة أكثر من موقف للمواصلات فبها وحدها ما يربوا على الأربعة مواقف. تضم مركزا لإصلاح الساعات فيما يعرف بممر الساعات. سوق لكافة أنواع الورق. يوجد بها سوق للنظارات الطبية والشمسية.

تضم كذلك ميدان الأوبرا وبه تمثال إبراهيم باشا نجل محمد علي، وأيضا نفق الأزهر الذي يربط وسط المدينة بصلاح سالم ومدينة نصر.

كما يوجد بها بشارع عبد العزير مقر شركة توشيبا العربي من أفضل شركات صناعة وبيع الأجهزة الكهربائية.

تطوير الأسواق القديمة

وضعت محافظة القاهرة خطة التعاون مع صندوق تطوير البحث العلمي وجامعة القاهرة ممثلة في كلية الهندسة وجامعة نيوكاسل في مشروع بحثي مشترك من أجل تطوير الأسواق القديمة من خلال مشروع «مباني الأسواق التاريخية المستدامة كحاويات للتراث غير المادي»، ويهدف المشروع لوضع توصيات واستراتيجيات لتطوير مباني الأسواق التاريخية بالقاهرة مثل سوق العتبة وسوق باب اللوق والتي كانت من أوائل الأسواق الصحية في العالم.

أعلنت محافظة القاهرة عن الخطة الإستراتيجية للحفاظ على التراث من خلال عدة مبادرات ومشروعات رائدة لتعزيز حماية التراث والحفاظ عليه، وفقا لتقرير صادر عن محافظة القاهرة.

ربع المانسترلى وأرض التبة

يقع ربع المانسترلى بشارع سوق السلاح في الدرب الأحمر، وكان يخصص فيما يبدو لإقامة الطلاب الدراسين في مدرسة الجاي اليوسفي بشارع سوق السلاح.

وأرض التبة عبارة عن أرض فضاء تقع على تبة مرتفعة بشارع الأشراف- مسار آل البيت- بحي الخليفة، وتوجد بين العديد من الآثار الإسلامية الموجودة بالشارع وسيتم تطويرها وإعادة تأهيلها لتصبح متنزها ثقافيا خدميا يستفيد منه سكان الحي ويعمل كمصدر جذب للزوار، وجار العمل على تحويل الأرض مستقبلا إلى متنزه متدرج يضم مكتبة وحضانة، جيم للسيدات، مقاعد للزائرين، مركز تجميع وفرز وتدوير القمامة، محلات تجارية تعمل على سد احتياجات الحديقة والسكان بالمنطقة.

ماذا عن فرشات الباعة الجائلين؟

سيتم رفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي، مع إنشاء 473 طاولة عرض للباعة الجائلين لعرض منتجات وبضائع الباعة بدلًا من «الفرشة»، تنفذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، كبديل عن "الفرشة" العشوائية التي كانت تستخدم سابقًا مع مراعاة مصالح أصحاب المحال التجارية إلى جانب الباعة الجائلين.

وأيضا سيتم تركيب مظلات حماية الباعة من الشمس والأمطار خلال فصلي الصيف والشتاء، مع تطبيق الاشتراطات بمراعاة اشتراطات الإطفاء والحريق والصرف الصحي.

وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة حركة المواطنين المترددين على المنطقة، بدلا من صعوبة الحركة التي يشهدها المواطن.

ومن المقرر إعادة الباعة الجائلين إلى ممارسة أنشطتهم في مواقعهم بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ولكن وفق النموذج المعتمد من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وجهاز التنسيق الحضاري، في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة آمنة وملائمة للمترددين على المنطقة، والباعة، وأصحاب المحلات.

مع طلاء واجهات العقارات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، بما يتماشى مع الطابع الجمالي والتاريخي للمنطقة، مع مراجعة جميع المرافق والخدمات لضمان تحسين جودة الحياة بالمنطقة بالكامل.

محافظ القاهرة: نموذجا لمناطق أخرى

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تتم وفقًا للنموذج الذى أقرته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة فى تلك الشوارع الموجودين فى المنطقة.

وتابع، في تصريحات له منتصف فبراير الماضي، أثناء تفقده لأعمال تطوير ميدان العتبة، أن أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجاً يمكن تطبيقه فى شوارع أخرى بالمنطقة.