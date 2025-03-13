محمد سامى بعد وقوعه بفخ رامز إيلون مصر يهدى العقرب لغادة عبد الرازق

وقع المخرج محمد سامي، ضحية اليوم الخميس، ببرنامج رامز إيلون مصر، الذى يقدمه النجم رامز جلال ويعرض على قنوات إم بي سي مصر،

وأثناء وقوع سامى ضحية واجهه رامز بالعديد من الأسئلة، تحت عنوان "الصراحة راحة"، وسأل رامز جلال سامى، قائلا لو عندك فيلم حلو هتديه لمين ل"محمد رمضان" ولا "تامر حسني" فاختار سامى، تامر حسني

وعندما حاول رامز لدغ سامى بالعقرب سأله رامز جلال تهدي هذا العقرب لمين فقال غادة عبد الرازق، أما الممثلة التي يحبها محمد سامى ويحترمها ويتمنى أن تقع في فخ رامز جلال فكانت منى زكي.

وعلق رامز على إجابات سامى موجها كلامه لغادة عبد الرازق، قائلا مبسوطة يا غاده صالحناكم على بعض اهو، أما منى زكي وجه إليها رسالة قائلا “يا منى واضح أن محمد سامي بيحبك جدا”.